Учитель из новосибирской школы № 215 заняла второе место во Всероссийском конкурсе

Татьяна Масленникова, преподавательница математики из школы № 215, носящей имя Д. А. Бакурова, стала серебряным призером всероссийского состязания наставников «Научных клубов Первых», являющегося частью общероссийской инициативы «Первые в науке».
«Научные клубы Первых» представляют собой движение, призванное вовлекать подрастающее поколение в научные занятия, поддерживать их стремление к исследованиям и помогать в обнаружении одаренных личностей.
Присоединение педагога к данному проекту дает шанс организовать на базе школы «Научный клуб Первых». Там ученики смогут погрузиться в исследовательскую, экспериментальную и проектную работу, взращивать научный подход к мышлению и совершенствовать исследовательские навыки.
Это открывает перед школьниками двери в мир реальных научных открытий, где они смогут не только изучать теорию, но и применять ее на практике, работая над собственными проектами под руководством опытного наставника.
Успех Татьяны Масленниковой — это не только личное достижение, но и стимул для всей школы к развитию научного потенциала учащихся, подтверждение того, что увлеченность наукой и педагогический талант могут привести к выдающимся результатам на всероссийском уровне.