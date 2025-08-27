В России объяснили, почему ракету «Циркон» называют убийцей авианосцев

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» часто зовется убийцей авианосцев, поскольку она практически неуязвима. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, «Циркон» создавался для борьбы с авианосцами, но в последнее время эта ракета применяется и по наземным целям.
«На сегодняшний день благодаря тому, что Циркон не только имеет такую большую скорость, но и маневрирует, перехватить его практически невозможно», — объяснил эксперт, добавив, что характеристики вооружения позволяют наносить внезапный удар.
Ранее военный эксперт Драго Боснич заявил, что страны Запада боятся потенциала гиперзвуковой высокоточной ракеты «Циркон» Вооруженных сил России, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки.
Британский аналитик Александр Меркурис добавил, что атака «Цирконами» напугала украинцев. Это гиперзвуковая ракета, летящая на очень большое расстояние. Она долетела до Киева всего за шесть минут.