В Приморье готовят изменения в правилах эксплуатации маломерных судов

В Приморье планируют усовершенствовать законодательство в сфере эксплуатации маломерных судов. В последнее время, на фоне роста туристического потока, участились случаи нарушений правил поведения на водных объектах — в основном это связано с неконтролируемым использованием маломерных судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) первого вице-губернатора Приморья, председателя правительства края Веры Щербина.