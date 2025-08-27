В Приморье готовят изменения в правилах эксплуатации маломерных судов

В Приморье планируют усовершенствовать законодательство в сфере эксплуатации маломерных судов. В последнее время, на фоне роста туристического потока, участились случаи нарушений правил поведения на водных объектах — в основном это связано с неконтролируемым использованием маломерных судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) первого вице-губернатора Приморья, председателя правительства края Веры Щербина.
На сегодняшний день услуги по транспортировке и хранению маломерных судов могут предоставлять только компании, располагающие собственным автотранспортом и специализированным персоналом. Однако число таких организаций ограничено.
Предлагаемые поправки в законодательство призваны расширить возможности бизнеса. Предпринимателям разрешат привлекать внешние компании для выполнения отдельных этапов работ, что позволит значительно сократить издержки — в том числе на приобретение дорогостоящего оборудования, такого как краны и буксиры.
Публичные обсуждения законопроекта продлятся до 1 сентября.
Напомним, в Приморье решили усилить контроль за маломерными судами и водными мотоциклами после трагедии, произошедшей в бухте Рында на острове Русский, где водный мотоцикл стал причиной гибели молодого мужчины.