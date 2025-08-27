Москва
RMG: Французский полковник Гонен планировал в Киеве операции против ВС РФ

Полковник Сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года планировал военные операции ВСУ против армии России. Об этом Гонен рассказал в своей статье для журнала Revue militaire générale.

Статья получила название «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности». В ней полковник рассказал, что в течение четырех месяцев 2024 года выполнял задачи в составе французского военного атташата в Киеве.

В публикации Гонен подробно описал тактику вторжения украинской армии в Курскую область, а также операций ВС РФ в ДНР летом 2024 года, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.

