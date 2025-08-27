В Польше потребовали от Киева срочных извинений: что случилось

Более того, активист начал нападать на ведущую, обвинив ее в «антиукраинских» настроениях. Но эта вакханалия продолжалась недолго, Мазуренко быстро отключили от прямого эфира. Однако после скандала в телевизионной студии некоторые польские политики потребовали от киевского режима немедленно разъяснить ситуацию и принести извинения.