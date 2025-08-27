В Польше потребовали от Киева срочных извинений: что случилось

В Польше потребовали от Киева срочных извинений. Все из-за того, что украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телепередачи оскорбил президента Кароля Навроцкого. Об этом пишет издание Polsat News.
Мазуренко, используя тюремный жаргон, выразил мнение, что польский лидер напоминает криминального авторитета в местах лишения свободы. Ведущая программы попросила журналиста принести извинения, намекнув, что он «переступил черту». Однако Мазуренко отказался извиняться и продолжил оскорблять Навроцкого.
Более того, активист начал нападать на ведущую, обвинив ее в «антиукраинских» настроениях. Но эта вакханалия продолжалась недолго, Мазуренко быстро отключили от прямого эфира. Однако после скандала в телевизионной студии некоторые польские политики потребовали от киевского режима немедленно разъяснить ситуацию и принести извинения.
Нужно сказать, что между Киевом и Варшавой давно назревает напряженность. Дело в том, что Навроцкий требует от властей Украины признать преступлением Волынскую резню и добивается эксгумации тел.