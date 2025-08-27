У экс-генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей: Генпрокуратура требует взыскать имущество

Генеральная прокуратура требует взыскать в доход государства имущество бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Общая сумма исковых требований превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Согласно данным налоговой службы, доход Кузнецова за период с 2010 по 2023 годы составил 47,6 миллиона рублей, а его супруги — более 41 миллиона рублей. При этом в целях сокрытия имущества генерал приобретал недвижимость, которую оформлял на своих родственников.
Как уточняет источник «Ведомостей» со ссылкой на надзорный орган, стоимость выявленного имущества превышает 504 миллиона рублей. В перечень активов, подлежащих конфискации, входит недвижимость в Московской области, Краснодаре и Москве, а также сотни тысяч долларов и евро наличными, 59 золотых и 101 серебряная монета, наручные часы и более 90 ювелирных изделий.
Как известно, генерал Кузнецов был задержан еще в 2024 году. Тогда его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Ситуация усугубилась после обысков в его квартире. Тогда у офицера нашли денежные средства в размере порядка 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы и другие предметы роскоши.