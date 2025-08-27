У экс-генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей: Генпрокуратура требует взыскать имущество

Как известно, генерал Кузнецов был задержан еще в 2024 году. Тогда его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Ситуация усугубилась после обысков в его квартире. Тогда у офицера нашли денежные средства в размере порядка 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы и другие предметы роскоши.