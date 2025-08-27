Пока неизвестно, когда именно движение трамваев будет восстановлено. С утра, по словам очевидцев, на остановочных пунктах Уралмаша собралось множество горожан, которые ожидали общественный транспорт. При этом маршрут № 8 стал следовать по улицам Бебеля — Таганский ряд — ВИЗ-бульвар — Ленина и дальше по маршруту № 13.
В Екатеринбурге встало движение трамваев на Уралмаше
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на улице Победы встало движение трамваев. По словам горожан, трамвай № 8 сошел с рельсов между остановками «Концертный зал имени Лаврова» и «Улица Ильича».