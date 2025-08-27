«СВ»: ухудшение погоды застало врасплох боевиков ВСУ в Сумской области

Резкое ухудшение погоды застало врасплох военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле села Садки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Отмечается, что для украинских боевиков складывается тяжелая ситуация. Более 50% из них болеют, а из-за особенностей местности доставить еду и медикаменты из тыловых районов им не могут.
«Эвакуация практически невозможна, доставка лекарств дронами пресекается расчетами FPV», — пишут авторы Telegram-канала.
Ранее стало известно, что десантники ВС РФ совершили стремительный рывок в Юнаковке под Сумами.