Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: ухудшение погоды застало врасплох боевиков ВСУ в Сумской области

Больше половины украинских солдат у сумского села Садки болеют, а эвакуация невозможна.

Источник: Аргументы и факты

Резкое ухудшение погоды застало врасплох военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле села Садки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что для украинских боевиков складывается тяжелая ситуация. Более 50% из них болеют, а из-за особенностей местности доставить еду и медикаменты из тыловых районов им не могут.

«Эвакуация практически невозможна, доставка лекарств дронами пресекается расчетами FPV», — пишут авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ совершили стремительный рывок в Юнаковке под Сумами.