Звезда сериала «Кадетство» попал в список неплательщиков алиментов

По материалам суда, экс-жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних наследников. В следующем году заявление удовлетворили частично, а в августе вышестоящая инстанция не стала менять решение. В 2022 году был сформирован исполнительный документ, отмечает агентство. У Кирилла и Екатерины двое общих детей.