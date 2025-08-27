Звезда сериала «Кадетство» попал в список неплательщиков алиментов

Звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов попал в реестр неплательщиков алиментов. Его долг составляет более 502 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, исполнительное производство в отношении актера было возбуждено в 2020 году.
По материалам суда, экс-жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних наследников. В следующем году заявление удовлетворили частично, а в августе вышестоящая инстанция не стала менять решение. В 2022 году был сформирован исполнительный документ, отмечает агентство. У Кирилла и Екатерины двое общих детей.
К слову, в прошлом году Telegram-канал «Звездач» сообщал, что долг Емельянова по алиментам превышает 730 тысяч.
Между тем, издание «Постньюс» сообщало, что юмористу Владимиру Винокуру грозят приставы из-за долга перед налоговой службой. Комик уже несколько месяцев не оплачивал счета, связанные с ИП, отмечал источник.