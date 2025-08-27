Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Кадетство» попал в список неплательщиков алиментов

Актер из сериала «Кадетство» Емельянов задолжал по алиментам 502 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов попал в реестр неплательщиков алиментов. Его долг составляет более 502 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, исполнительное производство в отношении актера было возбуждено в 2020 году.

По материалам суда, экс-жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних наследников. В следующем году заявление удовлетворили частично, а в августе вышестоящая инстанция не стала менять решение. В 2022 году был сформирован исполнительный документ, отмечает агентство. У Кирилла и Екатерины двое общих детей.

К слову, в прошлом году Telegram-канал «Звездач» сообщал, что долг Емельянова по алиментам превышает 730 тысяч.

Между тем, издание «Постньюс» сообщало, что юмористу Владимиру Винокуру грозят приставы из-за долга перед налоговой службой. Комик уже несколько месяцев не оплачивал счета, связанные с ИП, отмечал источник.