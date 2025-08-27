Время на спасение исчислялось секундами: двухлетний малыш отравился ягодами ландыша

В Башкирии в детское отделение городской больницы Салавата доставлен двухлетний ребенок, отравившийся ягодами ландыша. Как сообщает медучреждение, благодаря оперативным действиям матери и слаженной работе врачей, тяжелых последствий удалось избежать.
По информации больницы, яркие ягоды ландыша содержат опасные кардиогликозиды, которые воздействуют на сердечную и нервную систему. Употребление их в пищу может вызвать нарушения сердечного ритма, судороги и потерю сознания.
Медики подчеркивают, что в подобных случаях решающую роль играют секунды и своевременная профессиональная помощь. Ребенок получил всю необходимую медицинскую помощь и был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.
Больница призывает родителей быть предельно внимательными во время прогулок: объяснять детям опасность употребления незнакомых растений, убирать потенциально опасные растения с игровых площадок и немедленно обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении на отравление.
Спасибо нашим специалистам за быструю и профессиональную работу — и отдельная благодарность маме за своевременность обращения.
