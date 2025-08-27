Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Время на спасение исчислялось секундами: двухлетний малыш отравился ягодами ландыша

В Башкирии спасли отравившегося ягодами ландыша 2-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в детское отделение городской больницы Салавата доставлен двухлетний ребенок, отравившийся ягодами ландыша. Как сообщает медучреждение, благодаря оперативным действиям матери и слаженной работе врачей, тяжелых последствий удалось избежать.

По информации больницы, яркие ягоды ландыша содержат опасные кардиогликозиды, которые воздействуют на сердечную и нервную систему. Употребление их в пищу может вызвать нарушения сердечного ритма, судороги и потерю сознания.

Медики подчеркивают, что в подобных случаях решающую роль играют секунды и своевременная профессиональная помощь. Ребенок получил всю необходимую медицинскую помощь и был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

Больница призывает родителей быть предельно внимательными во время прогулок: объяснять детям опасность употребления незнакомых растений, убирать потенциально опасные растения с игровых площадок и немедленно обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении на отравление.

Спасибо нашим специалистам за быструю и профессиональную работу — и отдельная благодарность маме за своевременность обращения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.