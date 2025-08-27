Онкологи в Новосибирске удалили рецидив опухоли печени спустя 35 лет после первого диагноза

В 1989 году у пациентки диагностировали меланому сосудистой оболочки глаза, из-за чего был удален правый глаз. Протез оказался настолько удачным, что внешне его невозможно заметить. Женщина вела полноценную жизнь почти 35 лет, но в 2023 году, после стрессов и травм, она почувствовала тяжесть в правом боку. УЗИ выявило массивную опухоль печени — метастаз меланомы. Гормональная и химиотерапия не остановили рост опухоли, и пациентка обратилась за консультацией в Центр Мешалкина.