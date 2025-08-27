Онкологи в Новосибирске удалили рецидив опухоли печени спустя 35 лет после первого диагноза

В Центре Мешалкина онкологи провели сложную операцию по удалению рецидивирующей опухоли печени у 76-летней жительницы Новосибирска. Успех вмешательства с высоким риском осложнений обеспечила слаженная работа команды онкологов и рентгенологов.
В 1989 году у пациентки диагностировали меланому сосудистой оболочки глаза, из-за чего был удален правый глаз. Протез оказался настолько удачным, что внешне его невозможно заметить. Женщина вела полноценную жизнь почти 35 лет, но в 2023 году, после стрессов и травм, она почувствовала тяжесть в правом боку. УЗИ выявило массивную опухоль печени — метастаз меланомы. Гормональная и химиотерапия не остановили рост опухоли, и пациентка обратилась за консультацией в Центр Мешалкина.
Мультидисциплинарная команда, включающая хирурга, онколога, радиотерапевта и рентгенолога, определила стратегию лечения. Заведующий онкологическим отделением Максим Никитин отметил, что печень часто становится первым органом, поражаемым метастазами при таком типе меланомы. Возникли сомнения, целесообразна ли операция, учитывая размер опухоли, возраст пациентки и невозможность трансплантации печени при данном диагнозе.
С помощью МСКТ с контрастированием рентгенологи под руководством Никиты Никитина рассчитали объем опухоли и здоровой ткани печени. Заведующий рентгеновским отделением пояснил, что современные технологии позволили точно определить наличие одного опухолевого очага и установить, что 40% здоровой ткани достаточно для сохранения функций органа после операции. Эти данные помогли хирургам спланировать вмешательство.
Резекцию печени провела команда под руководством Максима Никитина. Благодаря способности печени к регенерации у пациентки есть благоприятный прогноз восстановления органа. На восьмой день после операции женщина была выписана домой в удовлетворительном состоянии.