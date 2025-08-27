Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финского биатлониста Хейккинена оштрафовали на 420 евро за выстрел в крестного

Финские власти оштрафовали биатлониста Артту Хейккинена на 420 евро за то, что спортсмен случайно выстрелил в крестного отца во время охоты. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Финские власти оштрафовали биатлониста Артту Хейккинена на 420 евро за то, что спортсмен случайно выстрелил в крестного отца во время охоты. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Так, суд признал спортсмена виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил охоты. Хейккинена оштрафовали на 420 евро, выплатить компенсацию в размере 2800 евро и покрыть все расходы на суды.

Инцидент произошел осенью прошлого года: 21-летний биатлонист был на охоте с крестным и отцом. Хейккинен попытался подстрелить птицу, но случайно попал в лицо крестному, из-за чего тот ослеп на один глаз. Спортсмена обвинили в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью, а также нарушении правил безопасности на охоте, передает Yle.

Врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Компания подростков играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из них случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.