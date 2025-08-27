Финского биатлониста Хейккинена оштрафовали на 420 евро за выстрел в крестного

Инцидент произошел осенью прошлого года: 21-летний биатлонист был на охоте с крестным и отцом. Хейккинен попытался подстрелить птицу, но случайно попал в лицо крестному, из-за чего тот ослеп на один глаз. Спортсмена обвинили в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью, а также нарушении правил безопасности на охоте, передает Yle.