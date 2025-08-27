Ричмонд
Семья из Железногорска победила во всероссийском конкурсе «Многодетная семья года»

Семья Беллер из закрытого города Железногорска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2025» в номинации «Многодетная семья».

Супруги Алёна и Роман, работающие на Горно-химическом комбинате, воспитывают четырёх детей и обошли в конкурсе почти 40 тысяч участников со всей России.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, семья отличается активной жизненной позицией — вместе занимаются плаванием, футболом, музыкой и театральным искусством. Старшие дети уже проявляют интерес к исследовательской деятельности, младшие следуют их примеру.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков лично поздравил земляков с победой: «Эта награда ценна и для края, и для личной летописи этой замечательной семьи, и для предприятия, где работают Беллеры. Хорошо, что сегодня в развитии атомной отрасли и сохранении традиций принимают участие такие сотрудники!».

Конкурс «Семья года» проводится при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на пропаганду семейных ценностей и повышение социального престижа многодетных семей.