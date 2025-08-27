В России стало сложнее получить разрешение на импорт «шпионских» гаджетов

В России уточнили правила импорта или экспорта «шпионских» гаджетов. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства страны.
Согласно изменениям для получения разрешения на ввоз или вывоз таких гаджетов юрлицу потребуется отправить в ФСБ, кроме технической документации и образцов, ряд документов. Среди них: копия внешнеторгового договора или другого аналогичного документа, копия договора, подтверждающего намерения конечного потребителя гаджетов; копия заключения научно-технической экспертизы, а также лицензия на осуществление деятельности в области оборота технических средств для негласного получения информации.
В противном случае ведомство может отказать в выдаче разрешения.
Сообщается также, что срок для принятия ведомством решения увеличен с 10 до 30 суток.
Кроме того, компании должны будут ежегодно предоставлять в ФСБ отчет о фактическом ввозе или вывозе «шпионских» гаджетов.
Отметим, что к техническим средствам для негласного получения информации относятся, в том числе, видеокамеры, микрофоны, встроенные в бытовые предметы, а также другие аксессуары для скрытой записи звука или перехвата сигналов; скрытые GPS-трекеры и другие «шпионские» устройства. За нарушения при их обороте предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее сообщалось о задержании мужчина, подозреваемого в нелегальной продаже видеозаписывающей аппаратуры, замаскированной под игрушки, часы и различные гаджеты.