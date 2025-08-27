В России стало сложнее получить разрешение на импорт «шпионских» гаджетов

Отметим, что к техническим средствам для негласного получения информации относятся, в том числе, видеокамеры, микрофоны, встроенные в бытовые предметы, а также другие аксессуары для скрытой записи звука или перехвата сигналов; скрытые GPS-трекеры и другие «шпионские» устройства. За нарушения при их обороте предусмотрена административная и уголовная ответственность.