Археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год. Об этом БелТА рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Андрей Войтехович.
Учеными уже на протяжении нескольких лет проводятся раскопки в деревне Городище, которая расположена неподалеку от Минска.
— Самое главное — мы доказали, что это место является полноценным городом, расцвет которого пришелся на XI век. Это был достаточно крупный город для XI века с классической планировкой — детинец, укрепленный окольный город, четыре неукрепленных посада, — обратил внимание Андрей Войтехович.
Он добавил, что в результате масштабной прорезки вала специалистами была изучена вся система городских укреплений. В частности, речь идет про деревянные укрепления, которые в высоту достигали семи метров и сохранились в виде срубных основания высотой до двух метров. Заведующий отделом археологии уточнил, что удалось полностью исследовать всю конструкцию и ее дальнейшую судьбу.
— И благодаря дендрохронологическому анализу получили точную дату, когда эта стена начала воздвигаться. Это был 997 год. Начали рубить дубы, свозить и сооружать эту стену. Этот год можно считать датой основания города. Город этот, безусловно, является летописным Менском на реке Менка, — заявил ученый.