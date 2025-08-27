Археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год

Он добавил, что в результате масштабной прорезки вала специалистами была изучена вся система городских укреплений. В частности, речь идет про деревянные укрепления, которые в высоту достигали семи метров и сохранились в виде срубных основания высотой до двух метров. Заведующий отделом археологии уточнил, что удалось полностью исследовать всю конструкцию и ее дальнейшую судьбу.