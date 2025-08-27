Новосибирские школы Академгородка вошли в топ лучших по версии RAEX

По конкурентоспособности СУНЦ НГУ расположился на 8-м месте, гимназия № 3 на 105-м, лицей № 130 на 114-м, гимназия № 6 на 188-м. В топ-300 также вошли православная гимназия во имя Сергия Радонежского (211-я позиция) и лицей «Интеграл» (234-е место).