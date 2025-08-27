Ричмонд
Новосибирские школы Академгородка вошли в топ лучших по версии RAEX

Школы Академгородка вошли в 11-й ежегодный рейтинг лучших учебных заведений России по версии RAEX.

Об этом пишет Сиб.фм.

СУНЦ НГУ занял 4-е место в масштабной категории, уступив лишь московским школам. Гимназия № 6 «Горностай» оказалась на 124-й позиции, гимназия № 3 на 137-й, а лицей № 130 имени Лаврентьева на 261-й.

По конкурентоспособности СУНЦ НГУ расположился на 8-м месте, гимназия № 3 на 105-м, лицей № 130 на 114-м, гимназия № 6 на 188-м. В топ-300 также вошли православная гимназия во имя Сергия Радонежского (211-я позиция) и лицей «Интеграл» (234-е место).

В профильных списках СУНЦ НГУ оказался 9-м среди школ по техническим и естественным наукам и 79-м по медицине. «Интеграл» занял 28-е место среди гуманитарных и социальных направлений.