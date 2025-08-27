Ричмонд
В Омске может появиться прямое авиасообщение с Китаем

Проводится опрос среди жителей о необходимости таких рейсов для деловых поездок.

Источник: Комсомольская правда

Региональное министерство промышленности и торговли запустило опрос среди местных жителей о необходимости организации прямых авиарейсов из Омска в Китай. Власти определят уровень заинтересованности в таком маршруте для деловых поездок.

Респондентам предлагают высказать предпочтения относительно конкретных направлений в Китае — Пекин или провинция Хайнань. Принять участие в исследовании можно через телеграм-канал Торгово-промышленной палаты Омской области. Результаты опроса учтут при планировании транспортной инфраструктуры региона.

Ранее мы писали, что в Советском округе города снесли аварийное здание.