В Омске может появиться прямое авиасообщение с Китаем

Региональное министерство промышленности и торговли запустило опрос среди местных жителей о необходимости организации прямых авиарейсов из Омска в Китай. Власти определят уровень заинтересованности в таком маршруте для деловых поездок.
Респондентам предлагают высказать предпочтения относительно конкретных направлений в Китае — Пекин или провинция Хайнань. Принять участие в исследовании можно через телеграм-канал Торгово-промышленной палаты Омской области. Результаты опроса учтут при планировании транспортной инфраструктуры региона.
Ранее мы писали, что в Советском округе города снесли аварийное здание.