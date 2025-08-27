Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС напомнили о правилах безопасности при ловле рыбы в Новосибирске

Например, в том случае, если лодка перевернулась, не нужно пытаться залезть в нее обратно. Это может обернуться трагедией.

Например, в том случае, если лодка перевернулась, не нужно пытаться залезть в нее обратно. Это может обернуться трагедией.

Новосибирское управление МЧС выступило с предостережением о мерах предосторожности при рыбной ловле. В частности, спасатели акцентируют внимание на действиях в ситуации, когда судно опрокинулось. Попытки вернуться в лодку могут привести к печальным последствиям, подчеркивают в ведомстве.

Вместо этого, следует сохранять спокойствие, держаться на плаву и постараться добраться до берега или ближайшего плавучего объекта. Важно помнить, что холодная вода быстро отнимает силы, поэтому главное — не паниковать и экономить энергию.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют перед выходом на воду проверить исправность плавсредства, наличие спасательных жилетов для всех пассажиров и заряженный мобильный телефон. Не стоит забывать и о прогнозе погоды — резкие изменения могут сделать рыбалку опасной.