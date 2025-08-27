В МЧС напомнили о правилах безопасности при ловле рыбы в Новосибирске

Например, в том случае, если лодка перевернулась, не нужно пытаться залезть в нее обратно. Это может обернуться трагедией.
Новосибирское управление МЧС выступило с предостережением о мерах предосторожности при рыбной ловле. В частности, спасатели акцентируют внимание на действиях в ситуации, когда судно опрокинулось. Попытки вернуться в лодку могут привести к печальным последствиям, подчеркивают в ведомстве.
Вместо этого, следует сохранять спокойствие, держаться на плаву и постараться добраться до берега или ближайшего плавучего объекта. Важно помнить, что холодная вода быстро отнимает силы, поэтому главное — не паниковать и экономить энергию.
Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют перед выходом на воду проверить исправность плавсредства, наличие спасательных жилетов для всех пассажиров и заряженный мобильный телефон. Не стоит забывать и о прогнозе погоды — резкие изменения могут сделать рыбалку опасной.