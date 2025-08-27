В МЧС напомнили о правилах безопасности при ловле рыбы в Новосибирске

Новосибирское управление МЧС выступило с предостережением о мерах предосторожности при рыбной ловле. В частности, спасатели акцентируют внимание на действиях в ситуации, когда судно опрокинулось. Попытки вернуться в лодку могут привести к печальным последствиям, подчеркивают в ведомстве.