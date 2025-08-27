Врачи поставили точку тяжбе с требованиями Битцевского маньяка о переводе из «Полярной совы»: Пичушкин останется в Заполярье

Напомним, что Пичушкин уже обращался в Замоскворецкий суд с иском к ФСИН, оспаривая действия ведомства. В УФСИН по Ямало-Ненецкому округу пояснили, что он просил о переводе в другое учреждение, но оснований для этого не нашли, что и стало причиной судебного разбирательства.