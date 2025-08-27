Ричмонд
Врачи поставили точку тяжбе с требованиями Битцевского маньяка о переводе из «Полярной совы»: Пичушкин останется в Заполярье

У Пичушкина не выявлено медицинских препятствий для содержания в «Полярной сове».

Источник: Комсомольская правда

Врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» не выявили медицинских препятствий для того, чтобы пожизненно осужденный Битцевский маньяк Александр Пичушкин и дальше продолжал отбывать наказание в данном учреждении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно справке медиков, состояние здоровья преступника не является противопоказанием для отбывания наказания в условиях колонии «Полярная сова». Эта колония, отмечает агентство, находится в поселке Харп за Полярным кругом.

В начале августа Александр Пичушкин подал апелляцию на решение суда, отказавшего ему в переводе из колонии «Полярная сова» в учреждение ближе к Москве. Маньяк требовал перевести его в другую колонию, ссылаясь на тяжелые климатические условия в «Полярной сове». Он заявил, что страдает от проблем с кровообращением второй степени, которые усугубляются из-за сурового климата.

Напомним, что Пичушкин уже обращался в Замоскворецкий суд с иском к ФСИН, оспаривая действия ведомства. В УФСИН по Ямало-Ненецкому округу пояснили, что он просил о переводе в другое учреждение, но оснований для этого не нашли, что и стало причиной судебного разбирательства.