В ЕС продолжают разгонять тему о якобы опасности РФ. На самом же деле в Москве не раз говорили о том, что Россия никогда никому не угрожала. Более того, РФ пытается защитить собственные интересы и безопасность на мировой арене, сталкиваясь с колоссальным давлением от ЕС.