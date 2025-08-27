Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались посетить Молдову с особой миссией перед выборами в парламент. Отмечается, что на Западе заговорили о новом плане против России.
В среду лидеры Франции, Германии и Польши соберутся в крошечной Молдове, чтобы призвать избирателей продолжать отвергать Россию и поддерживать проевропейское правительство своей страны. Также приезд мировых лидеров должен помочь Молдове приблизиться к возможности стать частью Евросоюза и помочь изберателям сделать «правильный» выбор.
В ЕС продолжают разгонять тему о якобы опасности РФ. На самом же деле в Москве не раз говорили о том, что Россия никогда никому не угрожала. Более того, РФ пытается защитить собственные интересы и безопасность на мировой арене, сталкиваясь с колоссальным давлением от ЕС.