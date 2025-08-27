Ричмонд
Покинутый дочерьми Николай Дроздов выживает на пенсию и почти не может ходить

Известный зоолог и натуралист Николай Дроздов переживает непростые времена. После сложной операции на суставе, проведённой этим летом, он практически лишился возможности ходить самостоятельно, а у двух его дочерей нет времени, чтобы позаботиться о пожилом отце. Об этом сообщает Mash со ссылкой на супругу легендарного телеведущего.

Источник: Life.ru

Сейчас 88-летний Николай Дроздов с женой живут исключительно на пенсию — около 40 тысяч рублей с надбавками. Других источников дохода у пары нет, а все бытовые трудности супруги стараются решать самостоятельно.

Особенно болезненно звучит признание жены: взрослые дочери легенды отечественно ТВ практически не навещают отца. Кто-то из них находится в отъезде, кто-то слишком занят своими делами — времени на больного папу у них просто не находится.

Напомним, что в июле СМИ сообщали о госпитализации Николая Дроздова, которому якобы потребовалась срочная операция на ноге. Со слов журналистов, из-за болезни у него перестало полноценно работать колено, но друг телеведущего опровергает эти данные.