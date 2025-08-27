Покинутый дочерьми Николай Дроздов выживает на пенсию и почти не может ходить

Известный зоолог и натуралист Николай Дроздов переживает непростые времена. После сложной операции на суставе, проведённой этим летом, он практически лишился возможности ходить самостоятельно, а у двух его дочерей нет времени, чтобы позаботиться о пожилом отце. Об этом сообщает Mash со ссылкой на супругу легендарного телеведущего.