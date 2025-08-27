Автобусы дождутся хабаровчан с праздничного салюта 3 сентября

Напомним, что в день проведения Парада Победы над милитаристской Японией и в честь окончания Второй мировой войны, который состоится в Хабаровске 3 сентября, временно изменятся маршруты следования городского общественного транспорта. Транспортные схемы поправят на период с 07:30 до 13:30. Подробности по ссылке.