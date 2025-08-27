Автобусы дождутся хабаровчан с праздничного салюта 3 сентября

Работу общественного транспорта продлят в Хабаровске 3 сентября — автобусы дождутся горожан, которые задержатся на праздничный салют, посвящённый празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», автобусы будут ходить вплоть до 23:30.
Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств по следующим направлениям:
от Комсомольской площади — по троллейбусным маршрутам № 1, 9, автобусным маршрутам № 14, 19, 82;
от остановочного пункта «Академия физкультуры» — по маршрутам № 1С, 71;
от остановочных пунктов «Улица Серышева» и «Гостиница “Амур” — по маршруту № 8;
от остановочного пункта «Улица Калинина (на улице Серышева)» — по маршруту № 10;
от остановочного пункта «Площадь имени Ленина» — по маршруту № 21;
от остановочного пункта «Управление ДВЖД» — по маршруту № 23;
от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» — по маршруту № 25;
от остановочного пункта «Речной вокзал» — по маршруту № 33;
от остановочного пункта «Краевая научная библиотека» — по маршрутам № 34, 56, 83П;
от остановочного пункта «Театр Драмы» — по маршруту № 73.
Напомним, что в день проведения Парада Победы над милитаристской Японией и в честь окончания Второй мировой войны, который состоится в Хабаровске 3 сентября, временно изменятся маршруты следования городского общественного транспорта. Транспортные схемы поправят на период с 07:30 до 13:30. Подробности по ссылке.