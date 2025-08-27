На пике Победы могут находиться тела других альпинистов: МЧС поднимает базу данных для уточнения числа погибших

Число погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше ранее озвученных данных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов.
Он заявил, что неофициально в районе пика Победы находится больше тел. В связи с этим МЧС Киргизии будет вести совместную работу с Министерством внутренних дел республики для их установления. Пресс-секретарь отметил, что ведомство предоставит всю имеющуюся у них информацию.
Чарыгов не стал называть конкретные цифры возможных жертв. Он уточнил, что в настоящее время МЧС поднимает свои базы данных для точного установления числа погибших альпинистов.
Накануне сын альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы, обратился к председателю СК, генпрокурору и МИД РФ с просьбой в содействии спасательной операции.
Напомним, Наговицина находится рядом с местом, где лежит тело погибшего 10 лет назад российского альпиниста Михаила Ишутина. Он покорил пик Победы три раза, но погиб на обратном пути.