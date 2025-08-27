Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пике Победы могут находиться тела других альпинистов: МЧС поднимает базу данных для уточнения числа погибших

В МЧС Киргизии рассказали, что погибших на пике Победы может быть больше.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше ранее озвученных данных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов.

Он заявил, что неофициально в районе пика Победы находится больше тел. В связи с этим МЧС Киргизии будет вести совместную работу с Министерством внутренних дел республики для их установления. Пресс-секретарь отметил, что ведомство предоставит всю имеющуюся у них информацию.

Чарыгов не стал называть конкретные цифры возможных жертв. Он уточнил, что в настоящее время МЧС поднимает свои базы данных для точного установления числа погибших альпинистов.

Накануне сын альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы, обратился к председателю СК, генпрокурору и МИД РФ с просьбой в содействии спасательной операции.

Напомним, Наговицина находится рядом с местом, где лежит тело погибшего 10 лет назад российского альпиниста Михаила Ишутина. Он покорил пик Победы три раза, но погиб на обратном пути.