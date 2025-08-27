Главные новости 27 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп предупредил, что рассматривает возможность введения санкций не только в отношении России, но и Украины. По его словам, рестрикции должны будут принудить стороны к заключению сделки о перемирии. Трамп добавил, что не считает важной позицию Кремля о нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского.