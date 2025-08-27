Главные новости 27 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 августа 2025.
Трамп заявил о санкциях против Украины и легитимности Зеленского
Президент США Дональд Трамп предупредил, что рассматривает возможность введения санкций не только в отношении России, но и Украины. По его словам, рестрикции должны будут принудить стороны к заключению сделки о перемирии. Трамп добавил, что не считает важной позицию Кремля о нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского.
Уиткофф считает, что Путин стремится к миру, а экономика РФ остается сильной
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал интервью Fox News, в котором подтвердил, что Владимир Путин хочет урегулирования украинского кризиса. Он опроверг утверждение журналиста о том, что российская экономика «дает сбой». Также Уиткофф анонсировал свою встречу с представителями Киева в Нью-Йорке по вопросам конфликта на Украине.
В ЕС планируют решить проблему с включением в блок Украины
В Евросоюзе намерены оказать давление на Венгрию, чтобы разрешить сложности со вступлением в состав блока Украины. Тупиковая ситуация возникла из-за того, что Будапешт выступает против финансирования Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что включение Украины в Евросоюз разрушит венгерскую экономику.
NASA успешно провело 10-й тестовый полет Starship
В NASA подтвердили успешный 10-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Временно исполняющий обязанности директора агентства Шон Даффи заявил, что испытание открывает путь к высадке американских астронавтов на Луну. NASA реализует программу, нацеленную на долгосрочное пребывание на спутнике Земли и полеты на Марс.
Против экс-министра обороны Иванова возбудили новое дело
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов стал фигурантом нового уголовного дела. Ему вменяют незаконное хранение оружия. Речь идет о самозарядных карабинах, револьвере и дуэльном пистолете, которые были изъяты у Иванова во время следственных действий. Всего у осужденного за растрату и вывод денег из банка нашли 26 единиц оружия.