В Челябинской области выделили 16 млн рублей на льготы по ЖКХ

В Челябинской области готовятся к перераспределению бюджета. Регион получил дополнительные 27 миллионов рублей из федеральной казны. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.
На льготы по ЖКХ планируют потратить 15,9 миллиона рублей из полученной суммы. Ещё более 10 миллионов рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награждённым знаком «Почетный донор России».
«Областной бюджет получил дополнительные федеральные средства в размере 27 миллионов рублей. Из них 15,9 миллионов направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, более 10 миллионов рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”, — пояснил председатель Законодательного Собрания области Олег Гербер.
Также 5,8 миллиона рублей предусмотрены направят на повышение зарплат бюджетникам.