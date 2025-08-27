В Челябинской области выделили 16 млн рублей на льготы по ЖКХ

«Областной бюджет получил дополнительные федеральные средства в размере 27 миллионов рублей. Из них 15,9 миллионов направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, более 10 миллионов рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”, — пояснил председатель Законодательного Собрания области Олег Гербер.