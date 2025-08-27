Уличным музыкантам хотят запретить исполнять музыку иноагентов

В частности, рекомендуется отказывать уличным артистам в согласовании выступлений на открытых городских или районных площадках республики, если их репертуар включает произведения авторов, относящихся к перечисленным категориям. Глава парламента уточнил, что в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в Совете муниципальных образований Крыма. Как отметил Константинов в своем сообщении, цель введения таких ограничений — «очистить культурное пространство» региона от творчества тех, кого власти считают предателями, а также поддержать артистов, сохранивших лояльность к России.