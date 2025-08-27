Ричмонд
В Ростове-на-Дону горожане жалуются на проблемы с бесплатным Wi-Fi

Об этом Donday сообщили жители 26 августа.

По словам местных, проблема особенно заметна в центре города. Одна из горожанок, Елена, рассказала, что, вернувшись с работы поздно вечером, не смогла вызвать такси из-за отсутствия интернета.

«Я пыталась вызвать машину в общественных местах, но интернета не было», — поделилась Елена.

Она также отметила, что сеть есть, но подключиться к ней не получается. Иногда телефон подключается, но интернет всё равно не работает. На проблемы с бесплатным Wi-Fi пожаловались и водители такси.

«Бесплатный Wi-Fi не работает, но если есть сеть в кафе, то подключиться можно», — рассказал один из водителей.

Таким образом, бесплатный Wi-Fi в городе есть, но он не работает. Чтобы воспользоваться интернетом или вызвать такси, ростовчанам приходится искать работающую сеть. Такая же ситуация наблюдается и в Батайске.