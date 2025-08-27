Ричмонд
В ряде школ Белгородчины торжественные линейки пройдут в онлайн-формате

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут 1 сентября в восьми районах Белгородской области в режиме онлайн.

«Торжественные линейки в Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах пройдут в онлайн-формате», — сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обучение в школах этих районов будет дистанционном или очно-дистанционном. Что касается Белгорода, то здесь школьники будут учиться в обычном очном формате.

Гладков добавил, что главы районов могут вносить изменения в формат обучения и проведения линеек в зависимости от оперативной обстановки.

Более подробную информацию родители школьников могут узнать у директоров учебных заведений, подытожил Гладков.

Ранее сообщалось, что несколько квартир получили повреждения в результате украинской атаки на Белгород.

