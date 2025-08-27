МЧС Киргизии: россиянка, застрявшая на пике Победы, признана пропавшей без вести

Гражданка России Наталья Наговицина, застрявшая в горах Киргизии, официально объявлена пропавшей без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиля Чаргынова.
«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — резюмировал представитель ведомства.
Напомним, спасатели не могут добраться до россиянки, которая находится на высоте более 7 000 метров, из-за погодных условий. В последний раз Наговицина выходила на связь 19 августа, она появлялась в поле зрения дрона, который пролетал над ее палаткой. Отмечается, что у альпинистки уже давно кончилась вода и еда, она мучилась от боли из-за сломанной ноги и у нее нет возможности согреться, ведь в горах на такой высоте температура не повышается −20 градусов.