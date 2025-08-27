Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

29 октября 2007 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор по делу Александра Пичушкина. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подражая своему кумиру — самому известному маньяку СССР Андрею Чикатило — за пять лет, с 2001 по 2006 год, он убил 49 человек и совершил три покушения на убийство.