Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

Медики колонии «Полярная сова» не выявили препятствий для дальнейшего содержания пожизненно осужденного Битцевского маньяка Александра Пичушкина в учреждении. Об этом в среду, 27 августа, сообщили РИА Новости.
Сообщается, что состояние здоровья Пичушкина не является противопоказанием для отбывания наказания в условиях колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп за Полярным кругом, передает агентство.
Криминалист Михаил Игнатов ранее заявил, что маньяк должен быть изолирован от общества пожизненно в самых жестких условиях. По его словам, Пичушкин должен быть расстрелян и закопан где-то в неизвестном месте.
29 октября 2007 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор по делу Александра Пичушкина. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подражая своему кумиру — самому известному маньяку СССР Андрею Чикатило — за пять лет, с 2001 по 2006 год, он убил 49 человек и совершил три покушения на убийство.
Жертвами Пичушкина становились те, кто был слабее него: инвалиды, подростки, женщины и бездомные. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с оперативником, который в то время работал над делом битцевского маньяка. О том, как связаны шахматная доска, неоязыческие культы и канализационные колодцы, читайте в эксклюзивном материале «ВМ».