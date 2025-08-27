Пытались скрыть травму на производстве: мужчина отделался мягким наказанием за передачу взятки замглавы Гострудинспекции

Госслужащий согласился все сделать за взятку в 50 тысяч рублей, которая была передана через посредника в июне прошлого года. Сам посредник также получил аналогичную сумму за свои услуги. Для сокрытия преступления фирма предоставила подложный приказ о нахождении работника в день травмы в отгуле и убедила его сообщить о получении повреждений при ремонте личного авто.