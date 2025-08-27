Пытались скрыть травму на производстве: мужчина отделался мягким наказанием за передачу взятки замглавы Гострудинспекции

Советский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в мае 2023 года работник одного из уфимских предприятий получил производственную травму на гидравлическом прессе. Представители коммерческой организации, пытаясь скрыть несчастный случай от Государственной инспекции труда, обратились через подсудимого к заместителю руководителя ведомства с предложением завершить расследование выводами о бытовом характере травмы.
Госслужащий согласился все сделать за взятку в 50 тысяч рублей, которая была передана через посредника в июне прошлого года. Сам посредник также получил аналогичную сумму за свои услуги. Для сокрытия преступления фирма предоставила подложный приказ о нахождении работника в день травмы в отгуле и убедила его сообщить о получении повреждений при ремонте личного авто.
Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд назначил посреднику штрафа в 700 тысяч рублей. Прокуратура намерена обжаловать приговор, поскольку считает его слишком мягким. Против чиновника уже вынесли обвинительный приговор за получение взятки.
