Пытались скрыть травму на производстве: мужчина отделался мягким наказанием за передачу взятки замглавы Гострудинспекции

Мужчину осудили за передачу взятки замглавы Гострудинспекции Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в мае 2023 года работник одного из уфимских предприятий получил производственную травму на гидравлическом прессе. Представители коммерческой организации, пытаясь скрыть несчастный случай от Государственной инспекции труда, обратились через подсудимого к заместителю руководителя ведомства с предложением завершить расследование выводами о бытовом характере травмы.

Госслужащий согласился все сделать за взятку в 50 тысяч рублей, которая была передана через посредника в июне прошлого года. Сам посредник также получил аналогичную сумму за свои услуги. Для сокрытия преступления фирма предоставила подложный приказ о нахождении работника в день травмы в отгуле и убедила его сообщить о получении повреждений при ремонте личного авто.

Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд назначил посреднику штрафа в 700 тысяч рублей. Прокуратура намерена обжаловать приговор, поскольку считает его слишком мягким. Против чиновника уже вынесли обвинительный приговор за получение взятки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.