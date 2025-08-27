Ричмонд
Из-за замены труб в центре Петербурга будут закрывать три улицы

В Центральном районе Петербурга начинается второй этап реконструкции тепломагистрали «1-я Главная». Движение транспорта будут перекрывать по очереди на трёх улицах: Старорусской, Евгеньевской, Новгородской.

7

Как сообщили «Фонтанке» 27 августа в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», планируется заменить теплопроводы на Старорусской улице, увеличив их диаметр для повышения пропускной способности, и проложить сети на Евгеньевской улице до пересечения с проспектом Бакунина. Всего обновят 2114 метров тепломагистрали, она обеспечивает теплом 32 здания, в том числе 16 жилых, два детских и шесть лечебных учреждений. Сейчас идет монтаж временной тепловой сети, по которой жители окрестных зданий будут получать тепло и горячую воду во время реконструкции.

«Устаревшие сети 1990-х годов постройки, на которых только за последние шесть лет устранили 45 технологических нарушений, заменят стальными трубами в пенополиуретановой изоляции, оснащенными системой оперативно-дистанционного контроля, которая ведет непрерывный мониторинг состояния изоляционного слоя сетей», — отмечают в компании.

Реконструкцию планируется закончить в третьем квартале 2027 года.