В Казахстане более 360 наставников помогают детям-сиротам готовиться к взрослой жизни

Сегодня в республике уже более 360 граждан стали наставниками для воспитанников детских домов и организаций для сирот в 20 регионах. Наставничество осуществляется бесплатно и распространяется на детей старше 10 лет. Главная цель программы — помочь подросткам социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни.
С 2024 года в Казахстане действует обязательная сертификация наставников. Желающие пройти программу поддержки должны обучиться в специализированных организациях и получить подтверждающий сертификат. Такая система гарантирует, что к детям приходят люди с необходимыми знаниями, навыками и осознанной ответственностью.
«Наставник — это не просто взрослый рядом с ребёнком. Это человек, который делится временем, опытом и теплом души. Именно поэтому мы ввели обучение и сертификацию, чтобы к детям приходили самые готовые и надёжные люди», — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Институт наставничества был законодательно закреплён в Казахстане в 2024 году и уже показывает первые результаты, создавая детям дополнительные возможности для уверенного старта во взрослую жизнь.
