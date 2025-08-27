В Казахстане более 360 наставников помогают детям-сиротам готовиться к взрослой жизни

«Наставник — это не просто взрослый рядом с ребёнком. Это человек, который делится временем, опытом и теплом души. Именно поэтому мы ввели обучение и сертификацию, чтобы к детям приходили самые готовые и надёжные люди», — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.