Заправка электромобиля в Новосибирске обходится в восемь раз дешевле аналога

Участники форума «Технопром-2025» обсудили проблемы развития электротранспорта в России. Главная трудность — нехватка зарядных станций, создающая «замкнутый круг»: нет инфраструктуры — нет спроса на электромобили, нет спроса — нет рентабельности для ее создания. Об этом пишет Сиб.фм.