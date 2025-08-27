Заправка электромобиля в Новосибирске обходится в восемь раз дешевле аналога

Гостям «Технопрома» рассказали о ключевом преимуществе электромобилей. Порядка 200 тысяч рублей стоила заправка новых авто за год, у бензиновых аналогов — вышло 1,6 миллионов рублей за тот же период.
Участники форума «Технопром-2025» обсудили проблемы развития электротранспорта в России. Главная трудность — нехватка зарядных станций, создающая «замкнутый круг»: нет инфраструктуры — нет спроса на электромобили, нет спроса — нет рентабельности для ее создания. Об этом пишет Сиб.фм.
АО «Новосибирскэнергосбыт» стремится разорвать этот круг, строя зарядную инфраструктуру и переводя собственный автопарк на электромобили. Эксперимент показал, что эксплуатация электромобилей в 8 раз дешевле бензиновых аналогов (200 тыс. руб. против 1,6 млн руб. в год, без учета транспортного налога).
Среднее расстояние между зарядными станциями в Новосибирской области — 200 км, что соответствует запасу хода электромобиля.
Электромобили наносят меньший экологический ущерб, особенно при использовании возобновляемых источников энергии. «Новосибирскэнергосбыт» использует солнечную электростанцию, несмотря на долгий срок окупаемости (10 лет), так как общий срок эксплуатации (20 лет) делает ее выгодной.
Переход на электромобили станет катализатором значительных изменений в транспортном секторе.