В Иркутской области 90 тысяч человек получили надбавку по уходу

С начала 2025 года более 90 тысяч жителей Иркутской области получили надбавку по уходу без необходимости подавать заявление. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального фонда.
Повышение коснулось 64,5 тысячи пенсионеров старше 80 лет и 26,5 тысячи людей с первой группой инвалидности. Теперь для оформления этой помощи не нужно лично обращаться в фонд или предоставлять данные человека, который осуществляет уход.
— Размер надбавки зависит от вида пенсии и территории проживания. Для получателей страховых пенсий в южных районах она составляет 1287 рублей, а в северных — 1673 рубля. Для тех, кто получает социальную пенсию, выплата составляет 1652 рубля на юге и 1790 рублей на севере. Эта сумма будет увеличиваться вместе с регулярной индексацией пенсий, — отметили в пресс-службе Соцфонда.
Люди, которые ухаживают за пожилыми или тяжелобольными людьми, могут включить этот период в свой страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. Для этого необходимо подать заявление в отделении СФР.
