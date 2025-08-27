Ричмонд
В Казани из-за сильных осадков встали трамваи шести маршрутов

Сегодня утром в Казани из-за сильного дождя и скопления воды временно приостановлено движение трамвайных маршрутов № 1, № 2, № 3, № 5, № 5а, № 7.

Заявки на устранение переданы в Городское благоустройство.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут», — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».