Застрявшая на пике Победы Наговицина считается без вести пропавшей

В МЧС пояснили, что из-за плохой погоды нет возможности установить, жива альпинистка или нет.

Источник: Аргументы и факты

Застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина считается без вести пропавшей, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МЧС.

В ведомстве пояснили, что на данный момент из-за сильных порывов ветра, снегопадов и низкой температуры невозможно установить, жива Наговицина или нет. Поэтому ее статус автоматически признается таковым.

Напомним, Наговицина с 12 августа находится на высоте около 7140 м на спуске с пика Победы, где сломала ногу. Россиянке пытался помочь итальянский альпинист Лука Синигилья, но впоследствии он погиб от отека мозга. Кроме того, травмы получили несколько спасателей и пилотов вертолета из второго и третьего спасотрядов. Позднее стало известно о прекращении спасательной операции.

Сын Наговициной обратился в СКР, Генпрокуратуру, в МИД РФ и к российскому послу в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать. СКР организовал процессуальную проверку по факту инцидента с альпинисткой. В МИД заявили, что с первого дня делали все возможное для спасения россиянки.