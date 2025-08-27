Застрявшая на пике Победы Наговицина считается без вести пропавшей

Застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина считается без вести пропавшей, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МЧС.
В ведомстве пояснили, что на данный момент из-за сильных порывов ветра, снегопадов и низкой температуры невозможно установить, жива Наговицина или нет. Поэтому ее статус автоматически признается таковым.
Напомним, Наговицина с 12 августа находится на высоте около 7140 м на спуске с пика Победы, где сломала ногу. Россиянке пытался помочь итальянский альпинист Лука Синигилья, но впоследствии он погиб от отека мозга. Кроме того, травмы получили несколько спасателей и пилотов вертолета из второго и третьего спасотрядов. Позднее стало известно о прекращении спасательной операции.