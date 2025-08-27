Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о сроках открытия «Спортивной»

Кудрявцев также отметил, что после проверки потребуется время для оформления разрешения на эксплуатацию, и окончательная дата открытия будет определена по итогам всех процедур. При этом мэр подчеркнул, что перед городской администрацией стоит задача запустить станцию до старта регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября. Он заверил, что ситуация находится под контролем, и мэрия делает все возможное для скорейшего открытия станции.