Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о сроках открытия «Спортивной»

На XII Международном форуме «Технопром-2025», который открылся в Новосибирске 27 августа, мэр города Максим Кудрявцев в интервью студии BFM-Новосибирск сообщил о ходе подготовки к запуску станции метро «Спортивная».

По словам градоначальника, проверка станции проходит в плановом режиме и продлится 10 дней. На данный момент выявленные мелкие недочеты оперативно устраняются, а серьезных замечаний нет. Завершение проверки намечено на 28 августа.

Кудрявцев также отметил, что после проверки потребуется время для оформления разрешения на эксплуатацию, и окончательная дата открытия будет определена по итогам всех процедур. При этом мэр подчеркнул, что перед городской администрацией стоит задача запустить станцию до старта регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября. Он заверил, что ситуация находится под контролем, и мэрия делает все возможное для скорейшего открытия станции.