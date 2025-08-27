МЧС Киргизии: Погибших альпинистов в районе пика Победы может быть больше

Погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше, чем ожидалось. Об этом в среду, 27 августа, заявил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.
По словам Чарыгова, ведомство будет вести совместную работу с МВД республики для установления личности пропавших.
Пресс-секретарь не стал называть точные цифры, однако заявил, что МЧС поднимет базу данных для определения числа погибших.
— Неофициально там еще больше тел погибших. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть, — заявил Адиль Чарыгов в беседе с ТАСС.
26 августа стало известно, что с российской альпинисткой Натальей Наговициной незадолго до ее предположительной смерти на пике Победы встречались два иранских альпиниста, которые позже скончались.
Депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов рассказал, от чего зависит выживаемость на вершине горы, где получила травму альпинистка Наговицина. По его словам, важны тепло одежды и укрытие — палатка, спальник, а также температура и ветер.