Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Киргизии: Погибших альпинистов в районе пика Победы может быть больше

Погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше, чем ожидалось. Об этом в среду, 27 августа, заявил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.

Погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше, чем ожидалось. Об этом в среду, 27 августа, заявил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.

По словам Чарыгова, ведомство будет вести совместную работу с МВД республики для установления личности пропавших.

Пресс-секретарь не стал называть точные цифры, однако заявил, что МЧС поднимет базу данных для определения числа погибших.

— Неофициально там еще больше тел погибших. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть, — заявил Адиль Чарыгов в беседе с ТАСС.

26 августа стало известно, что с российской альпинисткой Натальей Наговициной незадолго до ее предположительной смерти на пике Победы встречались два иранских альпиниста, которые позже скончались.

Депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов рассказал, от чего зависит выживаемость на вершине горы, где получила травму альпинистка Наговицина. По его словам, важны тепло одежды и укрытие — палатка, спальник, а также температура и ветер.