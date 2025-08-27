Виталий Хоценко сообщил о старте ремонта трассы Омск — Муромцево — Седельниково

В Муромцевском районе Омской области начался ремонт участка автомобильной дороги Омск — Муромцево — Седельниково на отрезке 248−252 км. О начале масштабной реконструкции трассы сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ремонтные работы выполняются в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» под личным контролем Губернатора региона. Подрядчиком выступает компания ООО «СтройТраст».
«Дорожники приступили к капитальному ремонту важнейшей транспортной артерии, связывающей северные районы области с областным центром», — отметил Виталий Хоценко.
В ходе работ специалисты проведут комплексное обновление дорожного полотна: исправят профиль существующего покрытия, укрепят основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, выполнят двухслойную укладку асфальтобетона, укрепят обочины и обновят систему дорожных знаков и разметки.
Модернизация данной трассы имеет стратегическое значение для региона. Обновленная дорога обеспечит безопасное и комфортное передвижение как местных жителей, так и транзитного транспорта, а также создаст благоприятные условия для развития сельхозпроизводства, социальной инфраструктуры и туристической отрасли в северных районах области.
Завершение ремонтных работ запланировано на середину осени текущего года. Ранее Виталий Хоценко рассказал о ремонте еще одной важной трассы — Горьковское — Калачинск. Работы на этом участке идут по графику. Степень готовности высокая. Эта трасса также обновляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни.