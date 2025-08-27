Виталий Хоценко сообщил о старте ремонта трассы Омск — Муромцево — Седельниково

Завершение ремонтных работ запланировано на середину осени текущего года. Ранее Виталий Хоценко рассказал о ремонте еще одной важной трассы — Горьковское — Калачинск. Работы на этом участке идут по графику. Степень готовности высокая. Эта трасса также обновляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни.