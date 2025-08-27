Россиянам напомнили о запрете делиться сим-картами с сентября: нарушителей ждут внушительные штрафы

С 1 сентября в России начнет действовать закон о штрафах за передачу сим-карт. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Граждане смогут покупать карты только близким родственникам. Передавать сим-карты друзьям или коллегам будет запрещено.
Депутат уточнил, что закон не запрещает передачу в бытовых ситуациях. Родители могут покупать сим-карты детям. Взрослые дети могут покупать карты пожилым родителям. Исключения сделаны для родственников по Семейному кодексу. К ним относятся супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Краткосрочная передача телефона для звонка также не будет наказываться штрафом. Можно дать другу позвонить или выйти в интернет. Это не считается нарушением. Помимо прочего можно передавать телефоны сотрудникам государственных органов или экстренных служб.
Немкин пояснил, что новые правила защищают граждан от мошенников, поскольку аферисты часто используют анонимные сим-карты. Новый закон закрепляет каждую сим-карту за конкретным человеком или его родными. Это повышает безопасность.
За нарушение правил предусмотрены штрафы, напомнил депутат. Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может достигать 200 тысяч рублей.
Прежде Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, которая распространяется от имени операторов связи. Он предупредил россиян, что теперь злоумышленники угрожают заблокировать сим-карты. Жертву просят подтвердить личность и продиктовать код из смс — якобы для восстановления доступа.
С 1 апреля 2025 года в России действует закон, ограничивающий количество SIM-карт, которые может оформить один человек. Теперь россиянам разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства этот лимит составляет 10.
Министерство цифрового развития РФ сообщило о запуске сервиса «Сим-карты» на портале сервиса Госуслуги. Сервис позволяет гражданам проверить количество и типы номеров, зарегистрированных на их имя у различных операторов связи.
Ранее KP.RU писал, что в России могут ввести ограничение на число банковских карт на человека. Мера направлена на противодействие дроперам — посредникам, которые предоставляют мошенникам свои карты или электронные кошельки.