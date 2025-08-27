Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом из-за болезни: подробности

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новостями о состоянии своего мужа, которому более двух лет назад диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом сообщает издание ABC.
Эмма рассказала о своей новой книге «Неожиданное путешествие», где повествуется о жизни и диагнозе актера. По ее словам, мозг Уиллиса начал его подводить и его способность общаться с другими людьми стала исчезать.
«У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и … мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому», — сказала Хеминг во фрагменте, опубликованном на сайте телеканала.
Несмотря на это, Брюс продолжает чуть-чуть узнавать свою семью и все его родные немного видят отголоски прежнего Уиллиса. Из-за прогрессирующего заболевания родные решили разместить его в другом дома, где за ним присматривают медики.
«Когда мы приходим навестить, мы либо остаемся снаружи, либо смотреть фильм,.. главное — быть там, с Брюсом. Так хорошо видеть, сколько друзей Брюса приходят его навестить», — добавляет Хеминг.
Ранее издание Tribune сообщало, что голливудский актер не может ходить и говорить и-за деменции.