Октябрьская администрация и Аффинажный завод преображают облик Новосибирска

Уже известен список участков, где будут размещены зеленые насаждения: это улица Воинская, Добролюбова и ряд других.
Администрация Октябрьского района выделила 15 млн рублей на озеленение в 2025 году. Работы пройдут на улицах Воинской, Добролюбова, Гурьевской и Бориса Богаткова. На трех участках уже заменен грунт и обновлены бордюры, газон взошел, планируется высадка деревьев. Об этом пишет Сиб.фм.
На улице Бориса Богаткова вырубают старые деревья для посадки молодых. В реализации проектов помогают кандидат в депутаты Андрей Гудовский и руководство Новосибирского аффинажного завода, предоставляя посадочный материал и содействуя сносу аварийных насаждений.
Гендиректор Новосибирского аффинажного завода Виталий Прохоров отметил важность комплексного подхода к благоустройству и озеленению района.
Ключевой момент реконструкции — занижение газона на 5 см относительно бордюра для минимизации попадания грязи на дороги.