Октябрьская администрация и Аффинажный завод преображают облик Новосибирска

Администрация Октябрьского района выделила 15 млн рублей на озеленение в 2025 году. Работы пройдут на улицах Воинской, Добролюбова, Гурьевской и Бориса Богаткова. На трех участках уже заменен грунт и обновлены бордюры, газон взошел, планируется высадка деревьев. Об этом пишет Сиб.фм.