Воронежцы снова столкнулись с отключением мобильного интернета 27 августа

По словам горожан, мобильная сеть пропала до объявления опасности атаки БПЛА. Особый режим действовал в регионе больше пяти часов: с 23:44 до 5:22. Об уничтожении беспилотников над Воронежской областью не сообщается.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью система ПВО перехватила и уничтожила 26 украинских БПЛА самолетного типа.
