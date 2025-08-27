«Элементарная вежливость»: Макрон обрушился на Нетаньяху и заявил об оскорблении Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон обрушился в письме на премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил об оскорблении Франции. Он отметил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не будет способствовать росту антисемитизма. Макрон считает, что это «необходимый» путь к обеспечению безопасности как для Израиля, так и для Европы. Об этом пишет The New York Times и Le Monde.