«Элементарная вежливость»: Макрон обрушился на Нетаньяху и заявил об оскорблении Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон обрушился в письме на премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил об оскорблении Франции. Он отметил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не будет способствовать росту антисемитизма. Макрон считает, что это «необходимый» путь к обеспечению безопасности как для Израиля, так и для Европы. Об этом пишет The New York Times и Le Monde.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что европейские страны поддерживают создание палестинского государства, поскольку это способствует достижению прочного мира, необходимого для обеспечения безопасности Израиля.
«Мой ответ также будет для ясности нашей дискуссии опубликован, но со своей стороны я бы хотел поставить в известность и дождусь, пока вы его прочитаете, это элементарная вежливость», — написал Макрон в своем письме. Также Макрон добавил, что Париж сохраняет принцип приверженности безопасности Израиля.
