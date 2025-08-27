Российская девятиклассница умерла в школе на репетиции к 1 сентября

Ребенка в критическом состоянии на машине учителя физкультуры доставили в реанимацию Бердской больницы, где врачи в течение часа безуспешно боролись за ее жизнь. Как позже выяснилось, клиническая смерть наступила еще в стенах учебного заведения. Точную причину трагедии установит патологоанатомическая экспертиза.