Российская девятиклассница умерла в школе на репетиции к 1 сентября

О трагедии сообщило издание «Бердск. Онлайн».

Девочка находилась в школе на репетиции танцевального номера к 1 сентября. Репетиция еще не началась, нагрузка отсутствовала. Внезапно школьница без видимых причин потеряла сознание и повалилась на бок.

На крики детей сбежались учителя и охрана. Начались попытки реанимации: девочку вынесли на свежий воздух, ей делали непрямой массаж сердца, давали нашатырь.

Ребенка в критическом состоянии на машине учителя физкультуры доставили в реанимацию Бердской больницы, где врачи в течение часа безуспешно боролись за ее жизнь. Как позже выяснилось, клиническая смерть наступила еще в стенах учебного заведения. Точную причину трагедии установит патологоанатомическая экспертиза.

Погибшая школьница была активной, творческой девочкой: занималась танцами, пением, состояла в военно-патриотическом клубе и хорошо училась. Школа столкнулась с невероятно сложным решением о проведении линейки 1 сентября, но приняла решение провести его, чтобы поддержать выпускников и первоклассников.

Коллектив учебного заведения и ученики выражают глубокие соболезнования матери девочки, которая является учителем этой же школы.

