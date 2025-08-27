Останутся без зубов: изменение климата и подкисление океана назвали угрозой для акул

Исследование показало, что подкисление океана может привести к разрушению жизненно важного оружия морских хищников — речь идет о том, что могут появиться беззубые акулы. В будущем акулам может быть трудно прокормиться, что повлияет на стабильность морской экосистемы, предупреждают исследователи.
Беззубые акулы могут показаться мечтой для пловцов и серферов, пишет The Guardian. Теперь новое исследование показало, что подкисление океана может оставить высших хищников без их важнейшего оружия выживания.
В челюстях акул имеется несколько рядов зубов, и новые зубы быстро вырастают, заменяя утраченные. Однако быстрое закисление океанов повреждает зубы акул и может привести к тому, что потери превысят темпы восстановления. Акулам с плохими зубами может быть трудно эффективно прокормить себя, что «потенциально может повлиять на популяцию акул и стабильность морской экосистемы», говорится в исследовании.
Подкисление океана вызвано быстрым поглощением углекислого газа, что приводит к цепной реакции, снижающей уровень рН. Согласно прогнозам, к 2300 году уровень кислотности в океанах может стать гораздо более высоким, снизившись с нынешнего среднего значения рН, составляющего около 8,1, до 7,3. Это изменение будет иметь «серьезные последствия для морских организмов», говорится в исследовании.
Чтобы проверить эффект подкисления, исследователи поместили 60 свежевыпавших зубов акулы в искусственные резервуары с морской водой, один из которых соответствовал среднему значению рН в океане, равному 8,1, а другой — прогнозируемому значению рН в 7,3. Зубы, благополучно собранные в немецком аквариуме, уже были естественным образом сброшены шестью самцами и четырьмя самками черноперых рифовых акул.
По словам Максимилиана Баума, ведущего автора исследования и исследователя, работающего в Институте зоологии и взаимодействия организмов при Немецком университете Генриха Гейне, через восемь недель зубы в аквариуме с более кислой средой пострадали примерно в два раза сильнее. По его словам, это привело к «усилению коррозии корней и изменению зазубренности».
Стоматологический стресс усугубит и другие проблемы акул, в том числе нехватку добычи, вызванную переловом рыбы, отмечает The Guardian.
Сокращение антропогенных выбросов CO2 имеет жизненно важное значение для смягчения последствий подкисления океана. Предыдущие исследования показали, что подкисление повреждает зубчики — зубчатую «чешую» на коже акул.
По словам Баума, даже незначительное изменение может повлиять на более чувствительные виды акул, такие как те, у которых меньше рядов зубов или скорость их замены ниже.
«Я думаю, что это повлияет на зубы океанских хищников в целом, поскольку они имеют структуру с высокой степенью минерализации, как у акул», — сказал он.
Предыдущие исследования показали, что подкисление вредит раковинам, кораллам и мидиям, «и это также было причиной, по которой мы провели это исследование, чтобы показать, как оно влияет на более крупных хищников».
Лиза Уайтенак, профессор колледжа Аллегейни в Пенсильвании, которая является экспертом по акульим зубам и не входит в исследовательскую группу, сказала, что новое исследование дополнило первоначальные выводы об акульих зубах и подкислении. Она также предположила, что замена зубов может идти в ногу с потерей кислотности, и добавила, что испорченные зубы все равно могут быть эффективными: «В будущих исследованиях будет интересно посмотреть, окажет ли повреждение зубов, наблюдаемое в исследованиях, подобных этому, функциональное воздействие на способность зуба выполнять свою работу и смогут ли поврежденные зубы по-прежнему справляться с добычей».