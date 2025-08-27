Останутся без зубов: изменение климата и подкисление океана назвали угрозой для акул

Лиза Уайтенак, профессор колледжа Аллегейни в Пенсильвании, которая является экспертом по акульим зубам и не входит в исследовательскую группу, сказала, что новое исследование дополнило первоначальные выводы об акульих зубах и подкислении. Она также предположила, что замена зубов может идти в ногу с потерей кислотности, и добавила, что испорченные зубы все равно могут быть эффективными: «В будущих исследованиях будет интересно посмотреть, окажет ли повреждение зубов, наблюдаемое в исследованиях, подобных этому, функциональное воздействие на способность зуба выполнять свою работу и смогут ли поврежденные зубы по-прежнему справляться с добычей».