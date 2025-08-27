Похищенная нацистами картина старого мастера обнаружилась на сайте агента по недвижимости

Картина старого мастера, похищенная нацистами, обнаружена в списке недвижимости в Аргентине. В статье голландской газеты AD говорится, что «Портрет дамы» кисти Джузеппе Гисланди был найден в доме недалеко от Буэнос-Айреса.
Спустя более 80 лет после того, как картина была похищена немецкими нацистами у еврейского арт-дилера в Амстердаме, портрет кисти итальянского мастера был замечен на веб-сайте агента по недвижимости, рекламирующего дом на продажу в Аргентине.
Как пишет The Guardian, на фотографии изображена картина «Портрет дамы» (графини Коллеони) кисти портретиста эпохи позднего барокко Джузеппе Гисланди, также известного как Фра Гальгарио, висящая над диваном в гостиной дома в приморском городке недалеко от Буэнос-Айреса.
В материале голландской газеты AD говорилось, что после длительного расследования и с невольной помощью агента по недвижимости была отслежена картина, которая фигурирует в базе данных утраченных произведений искусства и внесена министерством культуры Нидерландов в список «невозвращенных» после Второй мировой войны.
«Портрет дамы» принадлежал Жаку Гудстиккеру, ведущему голландскому арт-дилеру, который бежал из Нидерландов в середине мая 1940 года, спасаясь от нацистов, но погиб, упав в трюме судна, перевозившего его в безопасное место, и сломав шею.
В течение нескольких недель вся коллекция Гудстиккера, насчитывающая более 1100 произведений искусства, включая многочисленные картины, занесенные в каталог как работы старых мастеров, была скуплена рейхсмаршалом Германом Герингом на принудительной распродаже за малую толику ее истинной стоимости.
После Второй мировой войны некоторые работы были возвращены и выставлены как часть голландской национальной коллекции в Государственном музее, прежде чем в 2006 году 202 из них были возвращены единственной оставшейся в живых наследнице дилера, его невестке Марей фон Захер.
«Портрета дамы» среди них не было. Издание AD сообщило, что обнаружило документы военного времени, свидетельствующие о том, что картина была одной из двух, принадлежавших Фридриху Кадгиену, немецкому нацистскому чиновнику, офицеру СС и старшему помощнику Геринга, который бежал в Швейцарию в 1945 году.
Кадгиен, которого американские следователи назвали «не настоящим нацистом», а «змеей самого низкого пошиба», впоследствии уехал из Швейцарии в Бразилию, а затем в Аргентину, говорится в газете, где он основал компанию и семью и умер в 1978 году в возрасте 71 года.
Газета сообщила, что в течение нескольких лет предпринимала попытки поговорить с двумя дочерьми покойного нациста в Буэнос-Айресе об их отце и пропавших произведениях искусства, но неизменно получала отказ. В конце концов репортера отправили стучаться в двери.
«Дома определенно кто-то был, мы видели движущуюся тень в коридоре, но никто не открыл», — сообщил в ответ журналист Питер Схоутен. «Кстати, дом выставлен на продажу», — добавил он, прикрепив ссылку на агентство Robles Casas & Campos.
Репортер AD Сирил Росман рассказал: «Открыв ссылку на следующее утро, я начал просматривать фотографии интерьера дома. Было ли что-нибудь еще, что говорило бы о прошлом Кадгиена? И тут я увидел это. Эта картина над диваном — пятое фото…».
В статье говорится, что искусствоведы считают, что картина, по всей видимости, является пропавшей работой Гисланди, одного из самых выдающихся портретистов Италии конца 17-го — начала 18-го века, чьи работы выставлены в нескольких музеях по всему миру.
Брэм де Клерк из Университета Радбуда в Неймегене сказал, что композиция была «идентичной», а размеры и цвета, по-видимому, соответствовали более ранним черно-белым фотографиям, но предупредил, что не может сказать больше, основываясь на фотографии.
Два исследователя из службы культурного наследия правительства Нидерландов, Аннелис Кул и Перри Шрайер, также сообщили AD, что «нет оснований предполагать», что это копия, добавив, что подтвердить это может только экспертиза самой картины.
Кроме того, Кул и Шрайер заявили, что, по их мнению, они обнаружили фотографию второй пропавшей работы, которая, как известно, находилась у Кадгиена, — натюрморта голландского художника 17-го века Абрахама Миньона, — в публикации в социальных сетях одной из его дочерей.
В AD говорилось, что все попытки поговорить с сестрами с момента обнаружения фотографии провалились, и одна из них, как сообщается, сказала газете: «Я не знаю, какую информацию вы хотите от меня получить, и я не знаю, о какой картине вы говорите».
Американский юрист, представляющий интересы потомков Гудстиккера, сообщил газете, что наследники дилера приложат все усилия, чтобы вернуть работу, а 81-летняя фон Захер заявила, что не откажется от своих поисков произведений искусства, принадлежавших ее покойному свекру, которые начались в 1990-х годах.
«Моя семья стремится вернуть все до единого произведения искусства, похищенные из коллекции Жака, и восстановить его наследие», — сказала фон Захер.