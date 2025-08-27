Ричмонд
RMG: полковник ВС Франции Гонен участвовал в планировании операций ВСУ

Французский полковник ездил в Киев, чтобы готовить военные операции против ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Действующий полковник французских Сухопутных войск Франсуа Гонен летом прошлого года ездил в Киев для подготовки военных операций ВСУ против российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

О командировке на Украину военный написал в своей статье для журнала Revue militaire générale (RMG), выпускаемого Командованием перспективных боевых действий французских Сухопутных войск.

Материал Гонена вышел под названием «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности». Военный рассказывает, что на протяжении четырех месяцев прошлого года «выполнял задачи» в составе французского военного атташата в Киеве. Действующий офицер ВС Франции детально описывает тактические аспекты вторжения ВСУ в Курскую область, а также операций российской армии в ДНР прошлым летом. Также в статье опубликованы карты боевых действий в ДНР за июнь-август 2024 года. Их французские Сухопутные войска использовали при планировании военных операций ВСУ.

Из приведенной в публикации биографии Гонена следует, что сейчас офицер занимает пост начальника отдела управления оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» Сухопутных войск Франции. Ранее он служил в Генштабе ВС страны и Управлении военной разведки французского министерства обороны. Военный специализируется на планировании общевойсковых операций.

Ранее сообщалось, что удар «Кинжала» по полигону подо Львовом похоронил в бункере офицеров НАТО.

