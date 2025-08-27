RMG: полковник ВС Франции Гонен участвовал в планировании операций ВСУ

Материал Гонена вышел под названием «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности». Военный рассказывает, что на протяжении четырех месяцев прошлого года «выполнял задачи» в составе французского военного атташата в Киеве. Действующий офицер ВС Франции детально описывает тактические аспекты вторжения ВСУ в Курскую область, а также операций российской армии в ДНР прошлым летом. Также в статье опубликованы карты боевых действий в ДНР за июнь-август 2024 года. Их французские Сухопутные войска использовали при планировании военных операций ВСУ.