В Дагестане футболисты продолжили матч во время землетрясения

Футболисты любительских команд не стали прерывать матч в Дагестане после того, как ощутили землетрясение, произошедшее в Каспийском море.
Игра состоялась между местными командами «Азерпетрол» и «Магма» и в итоге завершилась нулевой ничьей. Встреча транслировалась в прямом эфире, и было видно, как в какое-то время камеру начало трясти. В этот момент на поле упал и один из футболистов, не удержав равновесие при ударе по мячу. Комментатор проинформировал, что произошло «жесткое землетрясение».
Подземные толчки зафиксировали в Каспийском море, в 41 километре от дагестанского города Дербент, минувшей ночью в 23:33 по московскому времени. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0.