В Дагестане футболисты продолжили матч во время землетрясения

Игра состоялась между местными командами «Азерпетрол» и «Магма» и в итоге завершилась нулевой ничьей. Встреча транслировалась в прямом эфире, и было видно, как в какое-то время камеру начало трясти. В этот момент на поле упал и один из футболистов, не удержав равновесие при ударе по мячу. Комментатор проинформировал, что произошло «жесткое землетрясение».