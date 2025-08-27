Ричмонд
В Дагестане футболисты продолжили матч во время землетрясения

Один из спортсменов упал, не удержав равновесие.

Источник: Аргументы и факты

Футболисты любительских команд не стали прерывать матч в Дагестане после того, как ощутили землетрясение, произошедшее в Каспийском море.

Игра состоялась между местными командами «Азерпетрол» и «Магма» и в итоге завершилась нулевой ничьей. Встреча транслировалась в прямом эфире, и было видно, как в какое-то время камеру начало трясти. В этот момент на поле упал и один из футболистов, не удержав равновесие при ударе по мячу. Комментатор проинформировал, что произошло «жесткое землетрясение».

Подземные толчки зафиксировали в Каспийском море, в 41 километре от дагестанского города Дербент, минувшей ночью в 23:33 по московскому времени. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0.